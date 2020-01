Empfehlung - Agrarpolitik: Schwerer Weg zur Sachlichkeit

Nordhorn Auf eine Summe von einer Milliarde Euro haben sich Union und SPD in einer nächtlichen Verhandlung geeinigt. Mit dem Geld sollen in den nächsten vier Jahren die finanziellen Auswirkungen der Düngeverordnung für die Bauern abgemildert werden. Doch etliche Landwirte, auch in der Grafschaft, reagierten bereits am nächsten Morgen ganz anders als von der Politik erhofft: Es fiel das böse Wort vom „Schweigegeld“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/agrarpolitik-schwerer-weg-zur-sachlichkeit-342414.html