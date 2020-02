Agentur für Arbeit: Es hapert oft an der Qualifizierung

Nordhorn Nach einer kurzen Winterpause hat sich der Arbeitsmarkt im Emsland und in der Grafschaft Bentheim etwas erholt. Mit 6784 Menschen waren bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern insgesamt 262 Personen beziehungsweise 3,7 Prozent weniger erwerbslos gemeldet als im Vormonat. Im Bezirk der Arbeitsagentur Nordhorn liegt die Arbeitslosenquote im Monat Februar bei 2,6 Prozent und liegt damit erneut über dem Vorjahreswert.

„Der milde Winter führt erfreulicherweise zu einem leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen“, berichtet Hans-Joachim Haming, Chef der Nordhorner Arbeitsagentur. „Das bildet zwar eine gute Ausgangslage für die kommenden Monate; die weitere Entwicklung ist allerdings aufgrund globaler Entwicklungen wie den Einflüssen der Handelsbeschränkungen und den möglichen Auswirkungen des Corona-Virus schwer absehbar.“ So liege die Zahl der offenen Stellen wieder deutlich unter der des Vorjahres. „Der Stellenbestand und damit die Chancen für Arbeitssuchende sind aber immer noch positiv einzuschätzen.“ Allerdings weist Haming in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für eine Besetzung der vakanten Stellen viele Bewerber nicht die erforderlichen Qualifikationen mitbringen. „Qualifizierung und Weiterbildung bleiben daher wichtige Themen. Alle, die sich qualifizieren müssen und wollen, sollten sich mit der Arbeitsagentur in Verbindung setzen.“

Stellenmarkt

Im Februar haben Betriebe 1108 offene Stellen der Agentur für Arbeit Nordhorn gemeldet. Das sind 159 oder 16,8 Prozent mehr als im Vormonat. Es werden vor allem im verarbeitenden Gewerbe, dem Gesundheits- und Sozialwesen und dem Handel Mitarbeiter gesucht. Insgesamt gab es laut Arbeitsagentur im Februar 4742 Stellen, über deren Besetzung noch nicht endgültig entschieden war.

Im Emsland waren im Monat Februar insgesamt 4861 Personen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote liegt bei 2,6 Prozent. Verglichen mit dem Vormonat nahm die Zahl der Arbeitslosen um 117 Personen (2,4 Prozent) ab. In der Grafschaft Bentheim reduzierte sich die Zahl der Arbeitslosen ebenfalls. Hier gab es mit 1923 Arbeitslosen 145 Personen (7,0 Prozent) weniger als im Monat Januar. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,5 Prozent. Betrachtet man den Agenturbezirk insgesamt, so hatten die Geschäftsstelle in Lingen und die Hauptagentur Nordhorn mit 2,5 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote, gefolgt von den Geschäftsstellen Meppen und Sögel mit 2,6 Prozent sowie der Geschäftsstelle Papenburg mit 2,9 Prozent.

Mit 3807 arbeitslosen Männer waren 54 weniger im Bestand als noch im Januar. Bei den Frauen war ein Rückgang von 208 auf insgesamt 2.977 Personen zu verzeichnen. Der Anteil der Frauen an allen Arbeitslosen betrug 43,9 Prozent, der der Männer lag bei 56,1 Prozent. Von den Arbeitslosen waren 11,2 Prozent Jugendliche. Die Arbeitslosenzahl stieg auf 761 Personen (+70).

Unterbeschäftigung

Ergänzend zur Arbeitslosenstatistik werden auch Daten zur Unterbeschäftigung veröffentlicht. Dazu zählen die gesetzlich definierten Arbeitslosen sowie Personen, die nicht als arbeitslos gelten, aber ohne Beschäftigung sind, z.B. in Maßnahmen beruflicher Weiterbildung, Arbeitsgelegenheiten und Sonderregelungen für Arbeitslose. Die Unterbeschäftigung umfasste im Agenturbezirk nach vorläufigen Angaben im Februar 11.088 Personen.

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer sank auf 1638 Personen. Das waren 107 oder 6,1 Prozent weniger als im Vormonat und 182 oder 12,5 Prozent mehr als im Februar 2019. Zu der Gruppe der Ausländer gehören sowohl Menschen, die schon länger im Emsland und in der Grafschaft Bentheim leben, als auch neu hinzugekommene Flüchtlinge und Zuwanderer.