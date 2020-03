Empfehlung - AfD muss für Klage gegen Stadt Nordhorn Eilantrag stellen

Nordhorn Wie die Pressesprecherin und Richterin Uta Conrads vom Verwaltungsgericht Osnabrück am Mittwoch auf Anfrage der GN erklärte, will sich die AfD für ihren zweitägigen Landesparteitag an den Wochenenden 16./17. Mai oder 30./31. Mai per Gerichtsurteil einklagen. Auf dem von der Rechtsvertretung der AfD eingeschlagenen Weg eines sogenannten Hauptsacheverfahrens wird das laut Conrads allerdings von der 5. Kammer des Verwaltungsgerichtes in der bis Mitte Mai noch verbleibenden Zeit nicht verhandelt werden können. Die mit der Klage beauftragte Kanzlei ist daher mit Schreiben vom 2. März vom Verwaltungsgericht darauf hingewiesen worden, in diesem Fall einen Eilantrag zu stellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/afd-muss-fuer-klage-gegen-stadt-nordhorn-eilantrag-stellen-346532.html