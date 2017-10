Empfehlung - AfD-Abgeordneter aus Nordhorn will keine „Figur“ sein

Nordhorn. Das Ergebnis der Bundestagswahl wirkt nach. Wer soll Deutschland regieren, kommt es überhaupt zu einer Verständigung zwischen den einzig möglichen Partnern von CDU/CSU, Grünen und der FDP? Doch dieser 24. September hat nicht nur Auswirkungen im Großen. Denn als an diesem Sonntagabend die einen ihre Wunden leckten und die anderen nicht wussten, ob sie wirklich gewonnen hatten, machte Landrat Friedrich Kethorn sich ungewohnt deutlich Luft. Er könne nicht verstehen, wie man „diesen Figuren in der AfD ernsthaft Verantwortung übertragen will“, sagte er beim CDU-Treffen im Hotel am Stadtring in Nordhorn dem GN-Reporter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/afd-abgeordneter-aus-nordhorn-will-keine-figur-sein-210107.html