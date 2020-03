/ Lesedauer: ca. 2min ADFC verteilt am Samstag neue Tourenpläne in Nordhorn

Am kommenden Samstag haben alle Radfahrer in der Grafschaft die Chance auf einen der vom ADFC neu aufgelegten Tourenpläne, die der ADFC in der Geschäftsstelle der Volksbank „An der Torbrücke“ kostenlos verteilt.