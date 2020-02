Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Nordhorn Der unrühmliche Titel des „Rasers der Woche“ geht an einen Autofahrer, der mit 112 Stundenkilometer innerhalb einer geschlossenen Ortschaft erwischt wurde. Zur Strafe muss er 960 Euro Bußgeld bezahlen, erhält zwei Punkte in Flensburg und muss drei Monate seinen Wagen stehen lassen. Auch für die kommende Woche kündigt der Landkreis Geschwindigkeitsmessungen an.

Montag: Samtgemeinde Uelsen, Wietmarschen

Dienstag: Samtgemeinden Schüttorf und Emlichheim, Bad Bentheim

Mittwoch: Nordhorn, Samtgemeinde Schüttorf, Bad Bentheim

Donnerstag: Samtgemeinden Neuenhaus und Uelsen

Freitag: Nordhorn, Samtgemeinden Emlichheim und Neuenhaus

Darüber hinaus ist mit weiteren Kontrollen, speziell auch an den Wochenenden, zu rechnen.