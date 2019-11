Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Nordhorn Ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg sind die Konsequenzen für einen Autofahrer, der kürzlich mit 97 Stundenkilometern innerhalb einer geschlossen Ortschaft geblitzt wurde. Auch für die kommende Woche kündigt der Landkreis Geschwindigkeitskontrollen an:

am Montag in Schüttorf, Uelsen und Wietmarschen,

am Dienstag in Nordhorn, Bad Bentheim und Schüttorf,

am Mittwoch in Nordhorn und Wietmarschen,

am Donnerstag, in Nordhorn, Bad Bentheim, Schüttorf und Neuenhaus

am Freitag erneut in Neuenhaus.

Auch darüber hinaus sollten Verkehrsteilnehmer mit weiteren, unangekündigten Kontrollen rechnen, insbesondere an den Wochenenden.