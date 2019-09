Empfehlung - Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Nordhorn Ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg sind die Konsequenzen für einen Autofahrer, der kürzlich mit 96 Stundenkilometern auf dem Tacho innerorts geblitzt wurde. Auch für die Woche vom 23. bis zum 27. September kündigt der Landkreis Geschwindigkeitskontrollen an: (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/achtung-autofahrer-hier-wird-geblitzt-319671.html