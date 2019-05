Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Nordhorn Mit 117 Stundenkilometern wurde kürzlich in der Grafschaft ein Autofahrer in einer 70er-Zone außerhalb geschlossener Ortschaft geblitzt. Der „Raser der Woche“ muss sich auf ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein einmonatiges Fahrverbot einstellen.

Weitere Tempokontrollen hat der Landkreis für nächste Woche angekündigt:

Am Montag in Nordhorn, Wietmarschen und der Samtgemeinde Emlichheim

am Dienstag in Nordhorn und Wietmarschen

am Mittwoch in Nordhorn, Wietmarschen und der Samtgemeinde Schüttorf

am Donnerstag in Bad Bentheim, Nordhorn und der Samtgemeinde Neuenhaus

am Freitag in Nordhorn und den Samtgemeinden Neuenhaus und Uelsen.

Der Landkreis weist darauf hin, dass auch an anderen Stellen im Kreisgebiet ohne vorherige Ankündigung Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden, dies im Übrigen speziell auch an den Wochenenden.