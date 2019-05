Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Nordhorn Mit 154 Stundenkilometern auf dem Tacho wurde kürzlich ein Autofahrer außerhalb einer geschlossenen Ortschaft geblitzt. Der „Raser der Woche“ muss sich auf ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein einmonatiges Fahrverbot einstellen.

Weitere Tempokontrollen hat der Landkreis für die kommende Woche angekündigt:

Am Montag in Bad Bentheim, Nordhorn und den Samtgemeinden Neuenhaus und Schüttorf,

am Dienstag in Bad Bentheim, Nordhorn, Wietmarschen und der Samtgemeinde Schüttorf,

am Mittwoch in Bad Bentheim, Wietmarschen und den Samtgemeinden Neuenhaus und Schüttorf,

am Donnerstag in Nordhorn und den Samtgemeinden Emlichheim und Uelsen

am Freitag in Nordhorn und den Samtgemeinden Neuenhaus und Schüttorf.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass in den nächsten Tagen auch an anderen Stellen im Kreisgebiet als den genannten die Geschwindigkeit der Kraftfahrer kontrolliert wird – dies gilt auch an den Wochenenden.