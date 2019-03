Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Nordhorn Ein sattes Bußgeld in Höhe von 1200 Euro sowie ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg sind die Konsequenzen für einen Autofahrer, der vor Kurzem außerhalb des Ortes mit 142 Stundenkilometern geblitzt wurde, obwohl nur Tempo 70 erlaubt war. Auch für die kommende Woche kündigt der Landkreis Geschwindigkeitskontrollen an:

am Montag in Neuenhaus, Wietmarschen und Schüttorf,

am Dienstag in Nordhorn und Neuenhaus,

am Mittwoch in Schüttorf, Neuenhaus und Wietmarschen,

am Donnerstag in Nordhorn, Bad Bentheim und Neuenhaus

am Freitag in Nordhorn, Bad Bentheim und Schüttorf.