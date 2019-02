Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Nordhorn In der vergangenen Woche wurde ein Autofahrer mit 100 Stundenkilometer innerhalb einer geschlossenen Ortschaft geblitzt. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Auch in der nächsten Woche nimmt der Landkreis Geschwindigkeitsmessungen vor: