Empfehlung - Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Nordhorn Mit 86 Stundenkilometern auf dem Tacho wurde kürzlich in der Grafschaft ein Autofahrer innerhalb einer Ortschaft geblitzt. Den „Raser der Woche“ erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/achtung-autofahrer-hier-wird-geblitzt-278210.html