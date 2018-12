Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Nordhorn In der vergangenen Woche wurde ein Autofahrer mit 100 Stundenkilometern innerhalb einer geschlossenen Ortschaft geblitzt. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in der „Verkehrssünderkartei“ sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Auch in der kommenden Woche sollten sich Autofahrer auf Geschwindigkeitsmessungen des Landkreises einrichten:

am Montag in der Samtgemeinde Schüttorf und Nordhorn,

am Dienstag in Nordhorn und den Samtgemeinden Schüttorf und Neuenhaus,

am Mittwoch in Bad Bentheim, Nordhorn und der Samtgemeinde Emlichheim,

am Donnerstag in Nordhorn, Wietmarschen und der Samtgemeinde Neuenhaus sowie

am Freitag in der Samtgemeinde Neuenhaus, in Nordhorn und Bad Bentheim.

Der Landkreis kündigt an, dass auch außerhalb dieser Messstellen mit weiteren Kontrollen zu rechnen ist – insbesondere an den Wochenenden.

Stationäre Blitzer in der Grafschaft