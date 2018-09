Empfehlung - Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Nordhorn Mit 106 Stundenkilometern wurde kürzlich ein Autofahrer innerhalb einer geschlossenen Ortschaft in der Grafschaft geblitzt. Diese Ordnungswidrigkeit schlägt für den „Raser der Woche“ mit einem Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei sowie einem Fahrverbot für die Dauer von zwei Monaten zu Buche. Weitere Geschwindigkeitskontrollen hat der Landkreis auch für die Woche vom 1. bis zum 5. Oktober angekündigt: (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/achtung-autofahrer-hier-wird-geblitzt-258110.html