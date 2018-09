Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Nordhorn Einen Autofahrer, der kürzlich mit 152 Stundenkilometern außerhalb einer geschlossenen Ortschaft geblitzt wurde, erwarten nun 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Auch für die kommende Woche kündigt der Landkreis wieder Geschwindigkeitskontrollen an:

am Montag in Bad Bentheim und Nordhorn sowie in der Samtgemeinde Emlichheim,

am Dienstag in der Gemeinde Wietmarschen, in der Samtgemeinde Uelsen und in Nordhorn,

am Mittwoch in Nordhorn und in der Samtgemeinde Schüttorf,

am Donnerstag in der Gemeinde Wietmarschen, in der Samtgemeinde Neuenhaus sowie in Nordhorn und

am Freitag in der Samtgemeinde Neuenhaus und in Nordhorn.

Auch darüber hinaus muss mit Kontrollen, insbesondere am Wochenende gerechnet werden.