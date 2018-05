Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Nordhorn. Mit 90 Stundenkilometern auf dem Tacho wurde kürzlich in der Grafschaft ein Autofahrer innerhalb einer Ortschaft geblitzt. Den „Raser der Woche“ erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Auch für die kommenden Tage kündigt der Landkreis Geschwindigkeitskontrollen an:

Montag in Wietmarschen und Nordhorn sowie in den Samtgemeinden Uelsen und Neuenhaus

in Wietmarschen und Nordhorn sowie in den Samtgemeinden Uelsen und Neuenhaus Dienstag in Nordhorn und Bad Bentheim

in Nordhorn und Bad Bentheim Mittwoch in den Samtgemeinden Schüttorf und Neuenhaus sowie in Bad Bentheim und Nordhorn

in den Samtgemeinden Schüttorf und Neuenhaus sowie in Bad Bentheim und Nordhorn Freitag in Wietmarschen und in der Samtgemeinde Neuenhaus.