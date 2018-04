Empfehlung - Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Nordhorn. Mit 97 Stundenkilometern ist kürzlich ein Autofahrer innerhalb geschlossener Ortschaft in eine Radarfalle gerast. Neben zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot bringt ihm dies ein Bußgeld von 400 Euro ein. Auch für die kommende Woche kündigt der Landreis wieder Geschwindigkeitskontrollen an:(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/achtung-autofahrer-hier-wird-geblitzt-233226.html