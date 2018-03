Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

hi Nordhorn. 400 Euro Bußgeld muss ein Autofahrer zahlen. Er war in der Grafschaft außerhalb geschlossener Ortschaft mit 91 Stundenkilometer unterwegs. Der Raser flitzte in die Foto-Falle des Landkreises. Zum Bußgeld kommen zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat hinzu.

In der kommenden Woche stehen die Blitzer des Landkreises in diesen Ortschaften:

Montag, 26. März in Nordhorn und in der Samtgemeinde Schüttorf.

Dienstag, 27. März in Nordhorn und in den Samtgemeinden Emlichheim und Schüttorf.

Mittwoch, 28. März in Bad Bentheim, der Gemeinde Wietmarschen und in der Samtgemeinde Schüttorf.

Donnerstag, 29. März in Nordhorn und Bad Bentheim.

Stationäre Blitzer in der Grafschaft