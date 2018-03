Empfehlung - Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

gn Nordhorn. 880 Euro Bußgeld kommt auf einem Autofahrer zu. Er ist in der Grafschaft in einer 50er Zone mit 118 Stundenkilometern geblitzt worden. Zum Bußgeld, das der Landkreis kassiert, kommen noch zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von zwei Monaten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/achtung-autofahrer-hier-wird-geblitzt-227620.html