Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

gn Nordhorn. Kürzlich raste ein Autofahrer innerhalb geschlossener Ortschaft in der Grafschaft Bentheim mit 94 Stundenkilometern in eine Radarfalle und muss dafür nun 400 Euro Bußgeld zahlen, teilte der Landkreis mit. Außerdem erhält er zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Auch für die kommende Woche kündigt der Landkreis wieder Kontrollen an: