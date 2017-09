Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

hi Nordhorn. 400 Euro muss der „Raser der Woche“ zahlen. Der schnellste in der vergangenen Woche gemessene Autofahrer fuhr mit 98 Stundenkilometern durch eine geschlossene Ortschaft in der Grafschaft. Zur Geldbuße gibt es zwei Punkte und ein vierwöchiges Fahrverbot. In der kommenden Woche stehen die Blitzer des Landkreises hier:

Montag: Samtgemeinde Emlichheim, Uelsen und Wietmarschen.

Dienstag: Bad Bentheim, Samtgemeinde Schüttorf und Nordhorn.

Mittwoch: Samtgemeinde Schüttorf und Nordhorn.

Donnerstag: Wietmarschen, Samtgemeinde Uelsen und Neuenhaus.

Freitag: Bad Bentheim, Nordhorn und in der Samtgemeinde Neuenhaus.

Aufgepasst! Auch außerhalb dieser genannten Orte muss mit Blitzern der Polizei und des Landkreises gerechnet werden.

Stationäre Blitzer in der Grafschaft