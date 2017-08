Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Mit 91 Stundenkilometern war ein Autofahrer in einer Ortschaft in der Grafschaft unterwegs. Dumm für ihn, dass an dieser Stelle ein Blitzer des Landkreises stand. Ihm droht nun ein Bußgeld von 400 Euro, dazu gibt es zwei Punkte in Flensburg. Obendrein muss der rasante Fahrer für einen Monat auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, solange kassieren die Behörden den „Lappen“ ein. Wo die Blitzer des Landkreises in der kommenden Woche stehen, lesen Sie hier:

Montag: In Wietmarschen, Nordhorn und in der Samtgemeinde Neuenhaus.

In Wietmarschen, Nordhorn und in der Samtgemeinde Neuenhaus. Dienstag: In Wietmarschen, Schüttorf und der Samtgemeinde Uelsen.

In Wietmarschen, Schüttorf und der Samtgemeinde Uelsen. Mittwoch: In Nordhorn, Bad Bentheim und der Samtgemeinde Neuenhaus.

In Nordhorn, Bad Bentheim und der Samtgemeinde Neuenhaus. Donnerstag: In Wietmarschen und in Nordhorn.

In Wietmarschen und in Nordhorn. Freitag: In Emlichheim, Schüttorf und der Samtgemeinde Uelsen.

Darüber hinaus ist außerhalb der genannten Messstellen mit weiteren Kontrollen speziell auch an den Wochenenden zu rechnen.

Stationäre Blitzer in der Grafschaft