gn Nordhorn. Mit 116 Stundenkilometern war ein Autofahrer in einer Ortschaft in der Grafschaft unterwegs. Ein Blitzer des Landkreises hat diese Raserei festgehalten. Für den Fahrer bedeutet dies ein Bußgeld von 960 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/achtung-autofahrer-hier-wird-geblitzt-201749.html