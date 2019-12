Abfallentsorgungstermine zu den Festtagen werden vorverlegt

Nordhorn So werden die Abfuhrbezirke, die normalerweise auf Montag, 23. Dezember, fallen, bereits am kommenden Sonnabend, 21. Dezember, abgefahren. Entsprechend werden auch weitere Abfuhrtermine in der Weihnachtswoche vorverlegt. Betroffen sind Teile vom Stadtgebiet Nordhorn sowie Bad Bentheim und die Samtgemeinden Schüttorf und Emlichheim.

Eine genaue Übersicht kann dem Abfallplaner entnommen werden oder ist im Internet auf der Seite www.awb-grafschaft.de abrufbar.

Weitere Informationen erteilt das Kundencenter des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Grafschaft Bentheim unter Telefon 05921 961666.