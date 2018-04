Empfehlung - Ab nächster Woche erhöhter Flugbetrieb auf Nordhorn-Range

Nordhorn. Ab Montag 16. April, wird es rund um den Luft-Boden-Schießplatz „Nordhorn-Range“ zwei Wochen lang vermehrten Übungsflugbetrieb geben. Grund sind Zielanflüge im Rahmen der Ausbildung von Fliegerleitoffizieren. Das hat der stellvertretende Range-Kommandant, Hauptmann André Büchi, gegenüber den GN angekündigt. Der Übungsbetrieb soll bis einschließlich 27. April andauern. In diesem Zeitraum üben Fliegerleitoffiziere („Forward Air Controller“), wie im Einsatz Flugzeuge vom Boden aus in ihre Ziele eingewiesen werden. Geflogen wird je nach Wetterlage mehrmals täglich bis in die Abendstunden. Im Einsatz sollen sowohl „Tornado“-Jagdbomber als auch „Eurofighter“ und Zieldarstellungsflugzeuge vom Typ „A4 Skyhawk“ sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ab-naechster-woche-erhoehter-flugbetrieb-auf-nordhorn-range-232054.html