Ab Montag Maskenpflicht in Grafschafter Schulen

Grafschaft Die anhaltend hohen Infektionszahlen in der Grafschaft Bentheim führen dazu, dass ab Montag im Landkreis neue Corona-Regeln gelten. Details der Allgemeinverfügung, die noch am Freitag veröffentlicht werden soll, erläuterte Landrat Uwe Fietzek am Freitag im GN-Gespräch.

Maskenpflicht in der Schule

Schüler ab dem fünften Jahrgang müssen ab Montag während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Maske tragen. Diese Regelung, die auch Lehrkräfte betrifft, gilt sowohl für allgemeinbildende als auch für berufsbildende Schulen. Grundschüler müssen im Unterricht vorerst keine Maske tragen. „Dies sehen wir für jüngere Kinder im Moment als zu streng an“, erklärte Uwe Fietzek. Schulen seien – zumindest bislang – keine Corona-Hotspots. Die bisherige Regelung sah vor, dass Schüler auf dem Schulgelände und in den Pausen bereits Masken tragen mussten.

Schulsport wird ab Montag in der Grafschaft Bentheim nicht mehr angeboten. Das Verbot betrifft sowohl Freiluft- als auch Hallensport. Auch der Schwimmunterricht im Rahmen des Schulsports wird untersagt. Hintergrund ist die Situation in den Umkleidekabinen. „Dort ist es eng und warm – das findet das Coronavirus leider gut“, erklärt Uwe Fietzek.

Maskenpflicht in der Innenstadt

Die Maskenpflicht, die seit dem 14. Oktober in der Fußgängerzone von Nordhorn gilt, wird ab Montag ausgeweitet. Künftig müssen Bürger auch im Bereich Ringcenter und Schweinemarkt eine Maske tragen. Dieser Bereich sei stark frequentiert und müsse stärker in den Blick genommen werden, erklärte der Landrat. Es gebe sicherlich auch weitere Einkaufszentren im Landkreis, bei denen eine Maskenpflicht möglicherweise in Betracht komme – doch dies wolle man zuerst noch weiter beobachten.