95.400 Euro gegen seelisches Leid

gn Nordhorn. „ACTiv in der Grafschaft Bentheim“ ist der Titel eines Projektes zur Förderung der psychischen Gesundheit von Jugendlichen, das ab 2018 in der Grafschaft umgesetzt wird. Das Land Niedersachsen fördert das zweijährige Projekt der Gesundheitsregion Grafschaft Bentheim mit 95.400 Euro. Ziel von „ACTiv“ ist die Förderung von Resilienz und Selbstwirksamkeit bei Jugendlichen. Bei dem Projekt kooperieren die Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales (BBSGS), die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Euregio-Klinik und weitere Gesundheits- und Hilfeeinrichtungen des Landkreises.

„Wir sind stolz, dass wir eine von acht antragstellenden Gesundheitsregionen sind, die in diesem Jahr einen Zuschlag für ein innovatives Projekt erhalten haben“, betonte Landrat Friedrich Kethorn und Vorsitzender der Gesundheitsregion. „Mit dem positiven Bescheid wird unsere engagierte Arbeit in der Gesundheitsregion belohnt. Gleichzeitig ist er Motivation für die Entwicklung weiterer gesundheitsfördernder Projekte. Nicht zuletzt kommt dieses Vorhaben direkt den Jugendlichen in der Grafschaft zugute.“

Er bedankte sich bei den Initiatoren Dr. Ansgar Siegmund, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Euregio-Klinik, bei Heinrich Marheineke (Schulleiter der BBSGS) und Katharina Bölle (BBSGS), bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe „gesund aufwachsen“ sowie den Vertretern der Gesundheitsregion Grafschaft Bentheim Michael Motzek, Annegret Hölscher und Sandra Joachim-Meyer.

„ACTiv“ basiert auf der Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT): „Insbesondere bei jüngeren Patienten wird ein zunehmend hilfloser Umgang mit psychischen Leidenszuständen und Befindlichkeitsstörungen festgestellt, denen durch die Betroffenen und deren Umfeld schnell eine pathologische Bedeutung beigemessen wird“, erklärte Dr. Ansgar Siegmund, der den zunehmenden Handlungsbedarf auch im Klinikalltag feststellt. Rückmeldungen aus Grafschafter Schulen bestätigten diese Beobachtung.

„Da unsere Schüler in Zukunft beruflich im Gesundheitssystem tätig sein werden, wird sich der Umgang mit seelischem Leid nachhaltig im Gesundheitssektor verbreiten“, sagte Heinrich Marheineke. Im Anschluss an die zweijährige Projektlaufzeit könne „ACTiv“ an weiteren Schulen des Landkreises eingeführt werden.

Fachlich und inhaltlich wird das Projekt durch einen Psychologen (ACT-Trainer) begleitet, der den Lehrern in Workshops den theoretischen Hintergrund vermittelt. Anschließend erarbeiten Schüler der Klasse 12 die Inhalte des Trainings und setzen diese mithilfe von Übungen in den Alltag um. Multiplikatoren-Schüler vermitteln den Ansatz von „ACTiv“ an Schüler der Jahrgangsstufe 11 weiter.