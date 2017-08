Empfehlung - 94.400 Grafschafter haben die Wahl

Nordhorn. Während bei der Bundestagswahl am 24. September die Grafschafter Kreisverwaltung nicht involviert ist, wird es bei der Landtagswahl am 15. Oktober anspruchsvoll. „Wir sind am Ball“, sagen Erster Kreisrat Uwe Fietzek, der von der Landeswahlleiterin Niedersachsens, Ulrike Sachs, zum Kreiswahlleiter für den Wahlkreis 79 „Grafschaft Bentheim“ ernannt worden ist. Stellvertretender Wahlleiter ist Kreisrat Dr. Michael Kiehl. Verstärkung bekommen die Wahlleiter hauptsächlich durch ihr Team Jens Geers, Martina Legtenborg und Valentin Drexler.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/94400-grafschafter-haben-die-wahl-205425.html