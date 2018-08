90 Vorschläge für Emsländischen Unternehmenspreis

Mehr als 90 Nominierungsvorschläge für den Emsländischen Unternehmenspreis sind in den vergangenen Wochen in der Geschäftsstelle des Wirtschaftsverbandes eingegangen. Die Verleihung findet am 23. September beim Unternehmen Jansen Tore in Surwold statt.