90 Jugendliche beim Lesewettbewerb „Julius Club“ dabei

Der „Julius-Club“ ist ein Leseförderprojekt der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen für Jugendlichen im Alter von elf bis 14 Jahren während der Sommerferien. In diesem Jahr haben sich 90 Jugendliche an der Aktion in Nordhorn beteiligt.