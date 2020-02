83 neue Handwerksgesellen losgesprochen: „Sie können etwas!“

Nordhorn „Sie können etwas. Und darauf dürfen Sie stolz sein!“ Mit diesen Worten beglückwünschte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, am vergangenen Freitag die 83 frischgebackenen Gesellen aus dem Grafschafter Handwerk bei ihrer Lossprechungsfeier im Konzert- und Theatersaal in Nordhorn. Wollseifer war als Ehrengast auf Einladung der Kreishandwerkerschaft Grafschaft Bentheim nach Nordhorn gekommen, sehr zur Freude von Kreishandwerksmeister Gerd Hindriks: „Hans Peter Wollseifer kennt das deutsche Handwerk wie kaum ein Zweiter. Als Maler- und Lackierermeister ist er einer von uns. Herr Wollseifer, wir sind sehr froh, Sie heute hier zu haben, und über Ihre Bereitschaft, den jungen Gesellen einiges mit auf den zukünftigen Weg zu geben.“

Im Beisein von Reinhold Hilbers, Finanzminister des Landes Niedersachsen, nahm Wollseifer in seiner Festrede diesen Faden gerne auf. Er gratulierte dem handwerklichen Nachwuchs und er verwies auf die großen Chancen, die sich den Gesellen böten: „Wer sein Handwerk beherrscht, ist überall gefragt“, stellte er klar. Gänzlich unbekümmert fiel die Ansprache jedoch nicht aus. Kritische Worte fand Wollseifer unter anderem für den Brexit, den Protektionismus und Handelskonflikte. Sorgen bereite ihm auch das Erstarken der Populisten. „Das soll Sie nicht demotivieren. Im Gegenteil, das ist ein Appell. Wir brauchen einen realistischen Blick auf die Welt. Aber auch die Zuversicht, dass wir unsere Zukunft selbst in der Hand haben. Und wer, wenn nicht Sie, die junge Generation, kann diese Zukunft gestalten?“, betonte der Verbandspräsident.

Als überaus positiv bewertete er in diesem Zusammenhang die Rückkehr zur Meisterpflicht in zwölf Handwerksberufen. „Für diese Rückkehr haben wir lange gekämpft. Das gute Ergebnis, das wir jetzt haben, gibt uns die Chance, die Probleme, die sich aus der Abschaffung der Meisterpflicht ergeben haben, zu korrigieren. Mehr Qualität, nicht weniger. Mehr Ausbildung, nicht weniger. Mehr Verbraucherschutz, nicht weniger“, verdeutlichte Wollseifer. Sein Appell an die frischgebackenen Gesellen: „Bleiben Sie in Ihrem Leben niemals stehen. Bleiben Sie beweglich, bleiben Sie offen, bilden Sie sich fort. Vor allem: Trauen Sie sich den Meister zu! Es gibt keine bessere Ausbildung zur Führungskraft als den Meister.“

Im Anschluss an die offizielle Lossprechung durch den Kreishandwerksmeister überreichten die Obermeister und die Prüfungsausschussmitglieder die Gesellenbriefe und Zeugnisse. Die Prüfungsbesten wurden zudem mit einem Präsent geehrt.

Für die Unterhaltung zwischen den offiziellen Programmpunkten sorgte erneut Jens Ohle. Mit einer kurzweiligen Mischung aus Stand-up-Comedy sowie Leiter- und Hochradartistik erntete Ohle, der unter anderem aus dem „Schmidt-Theater“ und dem „Quatsch-Comedy-Club“ bekannt ist, zahlreiche Lacher und großen Applaus.

Die Absolventen:

Maurer:

Kevin Schipper (UM Uelsener Massivbau, Uelsen).

Hochbaufacharbeiter Maurerarbeiten:

Leon Becker (Bauunternehmen Keen, Osterwald).

Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik:

Niklas Back (Rewo Elektro- und Systemtechnik, Nordhorn), Tobias Bouw (Theodor Arens, Emlichheim), Sandro Campos de Azevedo (Wilfried Lühn, Wietmarschen), Björn Döring (Vrielmann, Nordhorn), Sascha Gröttrup (Elektrotechnik Ennen, Isterberg), Malte Hans (Elektro Ekkel, Laar), Kevin Hendriks (Elektro Koelmann, Nordhorn), Michael Hindriks (Elektro D. Lankhorst, Neuenhaus), Jascha Husmann (Elektro-Radio-Husmann, Nordhorn), Paul Kertscher (Elektro Schraten, Osterwald), Tobias Kock (BTZ, Nordhorn), Rene Kolenbrander (Grenzland-Elektro, Ringe), Dovlet Kurbanov, Marvin Neesen (beide Elektro Koelmann, Nordhorn), Erik Nöst (Vrielmann, Nordhorn), Marvin Völlink (Rewo Elektrotechnik, Nordhorn), Nicolai Wellen (Elektrotechnik Jens Ohmann, Bad Bentheim), Dennis Wladimirow (Vrielmann, Nordhorn).

Fleischer:

Jonah Rex (Fleischerei Uwe Rex, Ringe-Neugnadenfeld).

Friseur:

Gözde Arslanoglu, Jana Haase, Angelina Kanthak (alle BTZ, Nordhorn), Cornelia Kocak (Seidel Friseurteam, Schüttorf), Kimberly Sharaf (Friseur Hopmann, Nordhorn), Lea-Mari Stähle (BTZ, Nordhorn).

Kfz-Mechatroniker, Schwerpunkt Pkw-Technik:

Mirko Albering (Gildehauser Autoservice, Bad Bentheim), Silas Bergjan (Menzel Automobile, Schüttorf), Lukas Berning (Autohaus Heidotting, Wietmarschen), Marvin Franke (Eduard Kippes, Nordhorn), Dominik Gels (Egon Senger, Wietmarschen), Kevin Großmann (Beresa, Nordhorn), Niklas Gülink (Autohaus Zegger, Neuenhaus), Janik Hagemann (Hartmut und Günther Olthoff, Neuenhaus), Dennis Homes (Autohaus Brüggemann, Wietmarschen), Lennart Berry (RSC Autotechnik, Wietmarschen), Matthias Kähler (First Stop, Nordhorn), Nico Keller (Helming & Sohn, Nordhorn), Simon Kolmer (Grafschafter Autozentrale, Nordhorn), Jesper Lidzba (Autohaus Röttering, Schüttorf), Malte Lünding (Autohaus Paertmann, Nordhorn), Marius Madesta (Getriebetechnik Jürries, Wilsum), Ricardo Mans (Autohaus Kronemeyer, Emlichheim), Kilian Reefmann (Autohaus Peters, Itterbeck), Marc Reineke (Beresa, Nordhorn), Pascal Rickelt (Helming & Sohn, Nordhorn), Selim Sabahoglu (Grafschafter Autozentrale, Nordhorn), Robert Schuite (ASL Autoservice Laarwald, Laar), Nico Snyders (Baasdam Automobile, Neuenhaus), Justin Thomassen (Autohaus Koelmann, Schüttorf), Philipp Veltmann (Autohaus Peters, Itterbeck), Jenny Völkerink (Autohaus Reinhardt, Uelsen), Erik Wieking (Autohaus Osseforth, Nordhorn).

Kfz-Mechatroniker, Schwerpunkt Nutzfahrzeug-Technik:

Gero Kerperin (Autohaus Peters, Itterbeck), Sebastian Veart (List Kraftfahrzeuge, Uelsen).

Maler- und Lackierer:

Kevin Pelties (van der Kamp Malergesellschaft, Neuenhaus), Patrick Rolfes (Maler- und Lackiermeister Hans Hendriks, Wilsum), Ina Vrielink (Malerfachbetrieb Meinderink, Esche), Pascal Wieser (Uwe Niehaus, Bad Bentheim).

Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik:

Pascal Brümmel (Peters-Stahlbau-Gesellschaft, Itterbeck), Joel Gomes (Hoffmann Metallbau, Nordhorn), Douglas Jung (Pro Tec, Nordhorn), Alex Krebert (Peters-Stahlbau-Gesellschaft, Itterbeck).

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik:

Marcel Geerties, Timo Geerties (beide Kronemeyer, Uelsen), Tobias Herrgott (Schnieders und Böttick Sanitär, Bad Bentheim), Luca Janßen (Theodor Arens, Emlichheim), Nick Jurk, Sebastian Lichtenborg (beide Erich Bender, Nordhorn), Marcel Moor (Pluyter, Nordhorn), Felix Snyders (Kronemeyer, Uelsen), Nicolai Teuber (Hans-Gerd Kaß, Nordhorn), Dustin Tschorn (Evers-Sommer, Nordhorn), Daniel van den Brock (Schulz, Osterwald), Shawn van der Stelt (Voort Sanitärinstallations- und Heizungsbau, Bad Bentheim), Artjoms Volosanovs, Egons Zalans (beide Schulten, Nordhorn).

Tischler:

Dominic van den Bosch (Extern), Sven Gövert (Gussek-Haus, Nordhorn), Fabian Hermeling (HGI Objektdesign, Schüttorf), Manuel Kramer (Weckenbrock Tischlerei, Bad Bentheim), Hannes Mersch (Busmann Holzbau, Schüttorf).

Kreishandwerksmeister Gerd Hindriks.Foto: Wohlrab