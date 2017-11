Empfehlung - 77 neue Bäume für die B 403

Nordhorn . Entlang der Bundesstraße B403 zwischen Nordhorn und Neuenhaus sind bereits vor gut einem Jahr mehrere Eschen am Straßenrand gefällt worden. Die Bäume waren am Eschentriebsterben erkrankt und deshalb nicht mehr verkehrssicher, leicht hätten Ästen auf die Fahrbahn fallen können. Schon damals wurden von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen Ersatzpflanzungen angekündigt (die GN berichteten). Die Behörde ist zuständig für das Grün längs der Landes- und Bundesstraßen. Bislang sind jedoch keine Pflanzungen erfolgt, der Blick aus dem Auto fällt ungestört auf Felder und Wiesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/77-neue-baeume-fuer-die-b-403-216172.html