75 polnische Mitbürger nutzen Infoangebot des Landkreises

Nordhorn Unter den Menschen, die im Ausland einen Beruf erlernt haben und nun in der Grafschaft Bentheim leben und arbeiten, stellen die Polen die größte Gruppe dar. Derzeit sind fast 1300 Einwohner mit polnischer Staatsangehörigkeit hier beschäftigt. Viele von ihnen arbeiten allerdings nicht in ihrem erlernten Beruf. Der Landkreis Grafschaft Bentheim mit seinen Einrichtungen Grafschafter Jobcenter und Wirtschaftsförderung, die Volkshochschule und die Agentur für Arbeit Nordhorn, haben nun in zwei Informationsveranstaltungen über mögliche Perspektiven in der Grafschaft Bentheim informiert. Die Beteiligten zogen nach der zweiten Veranstaltung am vergangenen Samstag ein positives Fazit.

„Wir sind mit der Resonanz zufrieden“, so Gitta Mäulen, Leiterin der Kommunalen Arbeitsmarktintegration beim Landkreis Grafschaft Bentheim. „Die Veranstaltungen wurden gut angenommen“. Insgesamt kamen fast 75 Teilnehmer in die Mensa der Ludwig-Povel-Schule in Nordhorn, um sich über die Themen Arbeiten und Ausbildung in Deutschland, Erwerb der deutschen Sprache, Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen sowie Familie und Beruf informieren zu lassen. Derzeit denken die Veranstalter über weitere Infoveranstaltungen in der Grafschaft nach.

„Die wirtschaftliche Situation in unserer Region ist sehr gut. Fachkräfte werden dringend benötigt und haben eine gute berufliche Perspektive“, erläutert Johannes Osseforth, Teamleiter Arbeitsvermittlung bei der Agentur für Arbeit Nordhorn. „Viele Polen arbeiten derzeit im Helferbereich. Hier sehen wir noch Potenzial“. Osseforth weist in dem Zusammenhang auf die Qualifizierungs- und Weiterbildungsprogramme der Bundesagentur für Arbeit hin.

Die polnischsprachige Beraterin der Agentur für Arbeit Nordhorn berät Interessierte zu den Chancen auf dem Arbeitsmarkt und den Möglichkeiten der Weiterbildung und der Qualifizierung. Informationen hierzu sind beim Integrationszentrum des Landkreises Grafschaft Bentheim, Telefon: 05921 966323, E-Mail: polakpotrafi@grafschaft.de, erhältlich.