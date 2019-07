74 Absolventen erreichen an der KBS die Fachhochschulreife

An den Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen (KBS) in Nordhorn erlangten 74 Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule Wirtschaft die Fachhochschulreife und damit den zweithöchsten Schulabschluss. Der Notendurchschnitt lag in diesem Jahr bei 2,9.