Nordhorn Fast 6000 Verfahren haben die elf Richter am Nordhorner Amtsgericht im vergangenen Jahr geführt. Bei gut 220 Arbeitstagen entspricht dies einer Quote von knapp 30 Verfahren pro Tag – und längst nicht immer steht am Ende eines Prozesses eine Gefängnisstrafe. „Viele Menschen wissen gar nicht so genau, mit was für Themen wir uns da befassen", erklärt Arno Vos, seit drei Jahren Direktor des Amtsgerichts. Aus diesem Grund geben er und seine Stellvertreterin, die Geschäftsleiterin Katja Grundmann, einen Einblick in die Zahlen aus 2017.(...)