5. Grafschaft Open Air erwärmt die Herzen

Nordhorn Mit einem gut anderthalbstündigen Auftritt der Band „Revolverheld“ ist am späten Samstagabend das 5. Grafschaft Open Air in Nordhorn zu Ende gegangen. Gut 11.000 Fans verfolgten den Auftritt – und waren froh, dass es nach den Schauern am frühen Abend weitgehend trocken blieb.

Mit dem Auftritt der Meppener Band „Next“ hatte das Festival am Samstagnachmittag begonnen. Ab 15 Uhr füllte sich das Gelände der Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn. Wer am Nachmittag schon vor der Bühne stand, musste gleich mehrere kräftige Regenschauer einstecken. Doch mit der Berliner Hip-Hop-Sängerin Amanda kam gegen 17.30 Uhr die Sonne wieder zum Vorschein.

Die Herzen der Zuschauer sofort gewonnen hatte anschließend Michael Patrick Kelly, der mit „Et Voilá“ einen der Sommerhits dieses Jahres gelandet hat. Er ließ sich auf Händen durchs Publikum tragen. Ihm folgte gegen 20.45 Uhr Wincent Weiss, der einen starken Auftritt ablieferte und gleich einen Draht zum Publikum aufbauen konnte. Zum krönenden Abschluss betrat dann „Revolverheld“ die Bühne und spielte zahlreiche Hits.

Um kurz nach Mitternacht endete das 5. Grafschaft Open Air mit einem großen Feuerwerk. Eine Neuauflage fürs nächste Jahr ist bereits jetzt fest eingeplant. Wer dann auf der Festwiese in Nordhorn spielen wird, soll im Herbst bekannt gegeben werden.

Einen ausführlichen Konzertbericht lesen Sie am Sonntag auf GN-Online und am Montag in den Grafschafter Nachrichten – hier auch als E-Paper.

Grafschaft Open Air: Furioses Finale Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Das 5. Grafschaft Open Air ist in der Nacht zu Sonntag mit einem großen Feuerwerk zu Ende gegangen. Im kommenden Jahr soll es eine Neuauflage geben, berichten Veranstalter Hartmut Weusmann und Joachim Berends.

