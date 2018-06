462.850 Euro für drei Naturschutzprojekte in der Grafschaft

Drei Förderbescheide über insgesamt 462.850 Euro hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim in dieser Woche überreicht. Das Geld fließt in Projekte in Lage, Itterbeck und Wietmarschen.