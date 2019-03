Empfehlung - 460 Grafschafter Landfrauen demonstrieren Stärke

Nordhorn Die Vorsitzende des KLFV, Johanne Kampert (Laar), freute sich, dass erstmalig so viele Frauen aus den zwölf Ortsverbänden am Treffen teilnahmen. Das Foyer der „Alten Weberei“ glich einem Basar, hier präsentierten mehr als 30 Frauen im Rahmen des „Koffermarktes“ ihre handgefertigten Produkte. Auf großes Interesse stieß bei den Marktbesucherinnen auch die Herzkissenaktion der Landfrauen. Der Erlös geht je zur Hälfte an die „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ und die „Kinderkrebshilfe“ in der Grafschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/460-grafschafter-landfrauen-demonstrieren-staerke-288391.html