Empfehlung - 41 Gymnasiasten als Unternehmer erfolgreich

Neuenhaus/Bad Bentheim Die Sommerferien stehen kurz bevor. Die Klausuren sind geschrieben. Für Schülerinnen und Schüler bricht eigentlich eine etwas entspanntere Zeit an. Nicht so für insgesamt 41 Gymnasiasten aus der Grafschaft Bentheim. Für fünf Tage tauschten sie in der vergangenen Woche die Rollen: vom Schülerdasein zum Jungunternehmer. Sie nahmen am Management Information Game (MIG) teil, das der Industrielle Arbeitgeberverband Osnabrück–Emsland–Grafschaft Bentheim und das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinsam veranstalteten. Neben diesen beiden Institutionen ermöglichten zahlreiche Unternehmen aus der Region den „Managern auf Zeit“, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge kennenzulernen. Dafür übernahmen sie die Gastgeberschaft für einen authentischen Wechsel vom Gymnasiasten zum Unternehmer, das Sponsoring, Vorträge zu wirtschaftlichen Themen oder sie gaben einen Einblick in Wertschöpfungsketten im Rahmen von Betriebserkundungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/41-gymnasiasten-als-unternehmer-erfolgreich-304593.html