Nordhorn. Autos stehen quer auf der Bentheimer Straße, dazwischen prügeln an die 40 Männer aufeinander ein. Einige sind mit Baseballschlägern, Teleskopschlagstöcken und Messern bewaffnet. Sogar eine Machete wird benutzt. Wer am Samstagabend gegen 20.30 Uhr an der Nordhorner Kreuzung Bentheimer Straße/Ecke Wehrweg vorbei kommt, sieht zu, dass er schnell wieder von dort verschwindet. „Ich habe nur Geschrei gehört und eine Prügelei gesehen, dann kam schon die Polizei“, berichtet ein Zeuge.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/40-maenner-pruegeln-sich-auf-der-kreuzung-in-nordhorn-230322.html