Empfehlung - 32 Jahre im Kreistag: Das schaffen nur wenige

Nordhorn Renate Berens aus Neuenhaus ist eine Vollblut-Kommunalpolitikerin. Schon vor fast vier Jahrzehnten folgte sie ihrem Vater, einem Grafschafter „SPD-Urgestein“, wie SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzender Gerd Will es formulierte, in die Verantwortung und engagierte sich für die Sozialdemokraten und für die Bürger in den Räten der Stadt und Samtgemeinde Neuenhaus, sowie im Grafschafter Kreistag. Für ihren Einsatz wurde sie bereits 2006 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/32-jahre-im-kreistagdas-schaffen-nur-wenige-265450.html