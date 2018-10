31. Oktober ist Feiertag: Kirche freut sich, die IHK nicht

Der Reformationstag am 31. Oktober ist erstmals in Niedersachsen ein gesetzlicher Feiertag. Die GN haben mit Grafschafter Geistlichen und Wirtschaftsexperten gesprochen, was sie davon halten: Während die Kirche sich freut, hat die Wirtschaft Vorbehalte.