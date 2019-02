Empfehlung - 31 neue Vorlese-Experten in der Grafschaft ausgezeichnet

Nordhorn „Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die Gewaltigste“, soll bereits der Dichter und Schriftsteller Heinrich Heine gesagt haben. Jene Welt haben in den vergangenen sechs Monaten wieder zahlreiche Grafschafter Schülerinnen und Schüler erobert und ließen sich zu Lesefüchsen ausbilden. Bei einer Feierstunde am Freitagnachmittag in der Stadtbibliothek Nordhorn erhielten die stolzen Mädchen und Jungen im Beisein zahlreicher ebenfalls stolzer Mütter und Väter ihre Diplome.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/31-neue-vorlese-experten-in-der-grafschaft-ausgezeichnet-281077.html