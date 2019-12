/ Lesedauer: ca. 3min 28-Jährige aus Lage spendet Knochenmark für krankes Kind

Die Entnahme in einer Klinik geschieht unter Vollnarkose, wenige Stunden später ist die junge Frau wieder in ihrem Zimmer. Eine Nacht bleibt sie zur Kontrolle, ehe sie am dritten Tag entlassen wird. Sie sagt: „Ich würde es auf jeden Fall wieder machen.“