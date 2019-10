27-Jähriger versteckt 54 Gramm Kokain in seiner Unterhose

Osnabrück/Nordhorn Wie die Beamten vom Hauptzollamt Osnabrück mitteilten, wurde die Fahrzeugkontrolle am Dienstagabend auf dem Parkplatz Waldseite Süd durchgeführt. Der 27-Jährige war mit dem Auto aus den Niederlanden kommend eingereist.

In einer Befragung gab der 27-jährige Fahrer an, für zwei Tage bei seiner Freundin in Amsterdam gewesen zu sein und jetzt zurück nach Schweden zu wollen. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er.

Die Ermittler entschlossen sich zu einer Intensivkontrolle. Beim Abtasten des Mannes stellte ein Beamter einen körperfremden Gegenstand im Intimbereich fest. Hierbei handelte es sich um 54 Gramm Kokain, das in einer Plastiktüte eingewickelt war.

Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der Reisende wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen mit Dienstsitz in Nordhorn übernommen.