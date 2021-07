Nordhorn Nach drei anspruchsvollen Ausbildungsjahren konnten kürzlich in Nordhorn 17 Steuerfachangestellte ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen. Bei der feierlichen Verabschiedung der Absolventen im „Café NINO“ in Nordhorn wurden Halina Olthuis, Ann-Christin Jux und Thorben Helweg als Jahrgangsbeste für ihre sehr guten Leistungen von der Steuerberaterkammer Niedersachsen und dem Förderverein der Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen (KBS) ausgezeichnet.€