2400 Liter Desinfektionsmittel für die Grafschaft Bentheim

Hannover/Nordhorn Angesichts der Corona-Pandemie unterstützt das Energieunternehmen ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) mithilfe der konzernzugehörigen Chemiesparte und des Distributionspartners Brenntag den regionalen Nachschub von Desinfektionsmitteln. Zehn niedersächsische Landkreise, in denen die EMPG tätig ist, erhalten als Spende der beiden Unternehmen insgesamt rund 36.000 Liter des Hand-Desinfektionsmittels „Isopropanol 70“ (IPA). Das Produkt wird von Brenntag mit dem Rohmaterial der Chemiesparte der EMPG hergestellt und erfüllt die hohen medizinischen Qualitätsanforderungen.

Mit der Initiative „Wir helfen gemeinsam“ leisten die EMPG und Brenntag einen Beitrag, um den weiterhin hohen Bedarf der Gesundheitseinrichtungen zu decken. Von den Landkreisen wird das Desinfektionsmittel in 1200 20-Liter-Kanistern sowie in 15 größeren 800-Liter-Containern an regionale Krankenhäuser und andere wichtige Einrichtungen verteilt. „Wir freuen uns, einen kleinen Beitrag zu leisten, damit die regionalen Gesundheitseinrichtungen weiterhin ihre Schlüsselrolle erfolgreich ausfüllen können. Ich habe großen Respekt für das Engagement und den Einsatz aller im medizinischen sowie pflegerischen Bereich tätigen Menschen“, erklärt Jens-Christian Senger, Vorstandsvorsitzender der ExxonMobil Central Europe Holding GmbH.