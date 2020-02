Empfehlung - 2,4 Millionen Legehennen in der Grafschaft

Nordhorn Schon der Einstieg in das Gespräch zeigt erste Hürden auf. Über was reden wir? Über die Zahl der genehmigten Plätze auf Grafschafter Bauernhöfen und Tierhaltungsanlagen oder über die tatsächliche Anzahl von Tieren? Das muss nicht das gleiche sein. Schließlich müssen nicht alle Zuchtplätze in den Ställen auch belegt sein. Dr. Hermann Kramer, Leiter der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz beim Landkreis Grafschaft Bentheim, kennt die Fallstricke der verschiedenen Statistiken. Er hält sich an die Zahlen, die die Landwirte jedes Jahr der Tierseuchenkasse melden. Zu viele Tiere, so die Überlegung, werden nicht gemeldet werden, weil ja Beiträge an die Kasse zu zahlen sind. Und bei zu wenig gemeldeten Tieren laufen die Erzeuger Gefahr, im Schadensfall keine Entschädigung zu bekommen. Schwankungen gibt es bei der Zahl der Hühner, die gemeldet werden. Bei Seuchenlagen schnellen hier die Zahlen nach oben, denn dann melden auch viele Hobbyhalter ihre Bestände an, die das ansonsten auch schon mal „vergessen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/24-millionen-legehennen-in-der-grafschaft-345926.html