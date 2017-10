21-Jähriger rastet aus und verletzt Polizistin

gn Lohne/Nordhorn. Ein 21-Jähriger hat sich am Dienstagabend eine Auseinandersetzung mit gleich mehreren Polizistinnen und Polizisten in Lohne geliefert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll er dabei eine Beamtin verletzt haben.

Eine Funkstreife war gegen 19.50 Uhr an der Windhorststraße in Lohne auf einen BMW der 5-er Reihe aufmerksam geworden. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 21-jährige Fahrer aus Nordhorn unter Drogeneinfluss stand.

Beleidigungen und Drohungen

Der junge Mann weigerte sich in der Folge, die Einsatzkräfte zur Dienststelle nach Nordhorn zu begleiten. „Er beschimpfte sie und schubste einen der Beamten zur Seite“, sagte ein Polizeisprecher. Auch als eine zweite Streifenbesatzung am Kontrollort eintraf, änderte er sein Verhalten nicht. „Fortwährend wurden die Polizisten beleidigt und bedroht. Weil er sich nach wie vor weigerte, die Beamten zu begleiten, wurde er trotz erheblichen Widerstandes überwältigt und zur Dienststelle nach Nordhorn transportiert“, sagte der Polizeisprecher.

Eine Blutentnahme war dort ebenfalls nur dadurch möglich, dass er durch mehrere Polizistinnen und Polizisten festgehalten wurde. Er wehrte sich dabei so stark, dass eine Beamtin leicht verletzt wurde. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden an Ellbogen und Knie.

Vor allem Frauen beleidigt

Insbesondere die diensthabenden Frauen wurden durch den 21-Jährigen der Polizei zufolge „auf das Übelste beleidigt“. Nach erfolgter Blutentnahme verbrachte der Mann noch einige Stunden in der Gewahrsamszelle, bis er von seiner Ehefrau abgeholt wurde.

Er wird sich nun gleich wegen mehrerer Delikte in einem Strafverfahren verantworten müssen.